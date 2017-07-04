Нижегородцев приглашают поучаствовать в историко-познавательных экспедициях «Дорога Героев»

В рамках подготовки к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода стартовал I Нижегородский региональный конкурс активного отдыха «Время узнать Россию». Об этом сообщает пресс-служба администрации поволжской столицы.

Конкурс организован нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей и областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф» в партнёрстве с региональным отделением «Русского географического общества» и Фондом «Нижегородский Кремль».

В формате конкурса в июле-сентябре состоятся увлекательные историко-познавательные экспедиции «Дорога Героев». Проведение экспедиций посвящается 405-летию подвига Нижегородского ополчения 1612 года.Участники посетят места, связанные с именами гражданина Кузьмы Минина, князя Дмитрия Пожарского, лётчика Валерия Чкалова, конструктора Ростислава Алексеева, митрополита Новгородского Иова – сподвижника Петра Великого, а также будут соревноваться в ополченческом многоборье (командообразование, стрельба из лука, стрельба из пневматической винтовки, заплыв на рафтах, испытание на знание истории подвига Нижегородского ополчения 1612 года).Для участия в конкурсе и экспедициях приглашаются корпоративные команды организаций и предприятий. Подробности можно узнать здесь