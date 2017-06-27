Нижегородцев будут штрафовать за купание в неположенных местах

Депутаты Законодательного Собрания приняли в двух чтениях проект изменений в статью 2.12 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. Документ внесен губернатором региона.

Досье

По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской области, за последние пять лет на водных объектах региона зарегистрировано 846 происшествий, в результате которых погибли 785 человек, в том числе 41 ребенок. Около 70 человек ежегодно гибнет при купании в необорудованных местах, в то время как последний случай гибели людей на официальных пляжах зафиксирован в июле 2013 года. За последние пять лет на водных объектах погибли 270 человек в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 34% от общего количества.

С 2012 по 2016 год зафиксировано 40 случаев, связанных с провалами людей и техники под лед, в результате которых погибли 22 человека. Большинство происшествий приходится на периоды ледостава и активного таяния льда. За последние пять лет зарегистрировано 3 факта провала автомобильного транспорта под лед. В результате данных происшествий погибли 6 человек. Неоднократно происходили отрывы прибрежного льда с рыбаками-любителями.

«В настоящее время административная ответственность за нарушение требований охраны жизни людей в организованных местах купания, туризма, спорта и массового отдыха на воде предусматривает предупреждение или штраф от 200 до 500 рублей. Эти санкции незначительны и не оказывают должного влияния на граждан. Поэтому в региональном КоАПе за серьезные нарушения и была ужесточена ответственность», - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области и МСУ Валерий Осокин.В соответствии с принятым документом, установлен штраф для граждан в размере от 1000 до 3000 рублей за купание на водных объектах региона в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; заплыв за буйки, обозначающие границы плавания. Штрафные санкции последуют за подплывание к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыжки в воду с катеров, лодок, причалов и других не приспособленных для этих целей сооружений, а также за купание в состоянии алкогольного опьянения.Кроме того, штраф для граждан в размере от 1000 до 3000 рублей установлен за выход на лед водных объектов области в местах, где выставлены запрещающие знаки, переход и переезд водного объекта области в неогражденных и неохраняемых местах ледовых переправ, пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на ледовых переправах.Штраф в размере от 2000 до 5000 рублей будет налагаться за выезд и стоянку механических средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах области и въезд автотранспорта на лед в местах организации купален.«Штрафы имеют хорошее профилактическое действие, поэтому их размеры нужно повышать ради спасения человеческих жизней. Призываю всех нижегородцев соблюдать правила поведения на реках и водоемах. Помните о своей безопасности и объясните детям и подросткам, как нужно себя вести! Берегите себя и своих близких!» - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.