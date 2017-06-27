Нижегородцев будут штрафовать за купание в неположенных местах
Нижегородцев будут штрафовать за купание в неположенных местах
Депутаты Законодательного Собрания приняли в двух чтениях проект изменений в статью 2.12 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. Документ внесен губернатором региона.«В настоящее время административная ответственность за нарушение требований охраны жизни людей в организованных местах купания, туризма, спорта и массового отдыха на воде предусматривает предупреждение или штраф от 200 до 500 рублей. Эти санкции незначительны и не оказывают должного влияния на граждан. Поэтому в региональном КоАПе за серьезные нарушения и была ужесточена ответственность», - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области и МСУ Валерий Осокин.
В соответствии с принятым документом, установлен штраф для граждан в размере от 1000 до 3000 рублей за купание на водных объектах региона в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; заплыв за буйки, обозначающие границы плавания. Штрафные санкции последуют за подплывание к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыжки в воду с катеров, лодок, причалов и других не приспособленных для этих целей сооружений, а также за купание в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, штраф для граждан в размере от 1000 до 3000 рублей установлен за выход на лед водных объектов области в местах, где выставлены запрещающие знаки, переход и переезд водного объекта области в неогражденных и неохраняемых местах ледовых переправ, пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на ледовых переправах.
Штраф в размере от 2000 до 5000 рублей будет налагаться за выезд и стоянку механических средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах области и въезд автотранспорта на лед в местах организации купален.
«Штрафы имеют хорошее профилактическое действие, поэтому их размеры нужно повышать ради спасения человеческих жизней. Призываю всех нижегородцев соблюдать правила поведения на реках и водоемах. Помните о своей безопасности и объясните детям и подросткам, как нужно себя вести! Берегите себя и своих близких!» - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
Досье
С 2012 по 2016 год зафиксировано 40 случаев, связанных с провалами людей и техники под лед, в результате которых погибли 22 человека. Большинство происшествий приходится на периоды ледостава и активного таяния льда. За последние пять лет зарегистрировано 3 факта провала автомобильного транспорта под лед. В результате данных происшествий погибли 6 человек. Неоднократно происходили отрывы прибрежного льда с рыбаками-любителями.
61
Комментирование данного материала запрещено администрацией.