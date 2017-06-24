Нижегородцам предлагают отправлять свои семейные истории на конкурс к 100-летию ЗАГС

В Нижегородской области проводится конкурс «История одной фотографии», приуроченный к 100-летию образования органов ЗАГС в России.

Желающие принять в нём участие должны до 30 сентября представить анкету участника и фотографию из семейного архива, начиная с 20-х – 30-х годов XX века, а также её историю в форме очерка, эссе, рассказа, стиха, зарисовки.

Положение о конкурсе и анкета участника размещены на официальном сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области по адресу:http://zags.government-nnov.ru/?id=93346. Конкурсные материалы можно представить в главное управление по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, в отделы ЗАГС главного управления –или направить по электронной почте: official@zags.kreml.nnov.ru.