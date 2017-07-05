Нижегородцам больше не нужно стоять в очереди, чтобы подать документы в Кадастровую палату

Для удобства заявителей Росреестром создан «Личный кабинет правообладателя». Для входа необходимо иметь логин и пароль на портале госуслуг.

Чтобы избежать ожидания в очереди в офисах приема, на портале Росреестра можно предварительно записаться на прием в Кадастровую палату по Нижегородской области, выбрав удобную дату и время. Воспользовавшись сервисом «Офисы и приемные» , выберите регион, район, населенный пункт. В результате будут показаны офисы, обслуживающие выбранную территорию. Выберите вкладку «Предварительная запись на прием», укажите тип очереди, количество заявителей и объектов недвижимости, введя данные о заявителях и объектах недвижимости. После выбора нужных параметров на экране отобразится талон с внесенными данными. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.