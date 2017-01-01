Нижегородца будут судить за попытку похищения дочери знакомого. Он хотел получить выкуп, но «похитителями» оказались оперативники.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, у мужчины возникли материальные трудности, но он знал, что большая сумма есть у его знакомого. Похищать его дочь лично он не хотел. Попросил одного человека подыскать кандидата в исполнители этого преступления. А тот человек сообщил обо всём этом в полицию. О готовящейся операции девушку известили.

Она вышла из подъезда своего дома и направилась в сторону подземного гаража. Организатор похищения следил за ней. Он сообщил «исполнителям», что девушка вышла, описал, как выглядит. Один из «исполнителей», создав видимость похищения, посадил её в машину. Как только автомобиль с «похищеной» девушкой на заднем сидении выехал из подземного гаража, машину сел организатор преступления. Поехали в гараж, который похититель специально подготовил, чтобы удерживать там жертву. Но план его не был доведён до конца. Мужчину задержали, и сейчас он под стражей.

Уголовное дело поступило в Канавинский районный суд.