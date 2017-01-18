Нижегородского судью и его семью взяли под госзащиту

Нижегородского судью Романа Ярцева и его семью взяли под госзащиту. Судье поступают угрозы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Широкую огласку получил конфликт, якобы имевший место в коттеджном посёлке, где живёт федеральный судья Ярцев. Соседка сообщила в полицию, что судья будто бы дважды выстрелил в её сторону из травматического пистолета.

Пресс-служба судов общей юрисдикции сообщает, что по адресу судьи появились негативные публичные оценки и даже угрозы, в связи с чем и было принято решение о предоставлении судье и его семье государственной защиты. Создана комиссия, которая проверяет достоверность информации о событии, якобы имевшем место в коттеджном посёлке.

В судейском сообществе призвали общественность до заключения комиссии от публичных оценок в отношении судьи воздержаться.