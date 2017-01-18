Нижегородского полицейского взяли под стражу за превышение должностных полномочий. Следствие считает, что он из корысти не выпускал из-под ареста нарушителей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В специальный приемник для арестованных в административном порядке полицейские доставили граждан Узбекистана. Их задержали несколькими часами раннее за нарушение режима пребывания на территории России. По версии следствия, сотрудник полиции внёс в официальные документы сведения, что освобождены они через два дня, а на самом деле продержал нарушителей в спецприёмнике ещё четыре дня. Как следует из материалов дела, - из корыстной заинтересованнос ти. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода постановил заключить обвиняемого под стражу до 15 февраля.