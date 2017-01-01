Нижегородское УФАС отметило 25-летие работы в регионе

За 25 лет работы Управления Федеральной антимонопольной службы было рассмотрено 38658 обращений, возбуждено 7911 дел об административных правонарушениях, взыскано штрафов на сумму 180,8 млн рублей.

Четвертьвековому юбилею территориального антимонопольного органа была посвящена прошедшая 26 января пресс-конференци я руководства. По словам руководителя УФАС Михаила Теодоровича, служба состоялась как структура, защищающая экономическую справедливость, отвечающая требованиям, предъявляемым жизнью. Об этом говорит ежегодный рост количества обращений, а также поддержка решений антимонопольной службы в судах различных инстанций.

Так, только в прошлом году количество возбужденных дел выросло по сравнению с предыдущим годом в полтора раза и достигло 1063. Прошлый год стал особо результативным в вопросе контроля исполнения гособоронзаказа предприятиями Приволжского федерального округа. Число рассмотренных дел увеличилось с 56 в 2015 до 336 в 2016 году, общая сумма штрафов, назначенных привлеченным к ответственности лицам, составила 8977 тысяч рублей (в 2015 году – 1065,9 тысяч).