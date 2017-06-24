Нижегородское метро «заговорило» по-английски

Названия станций теперь объявляются по-русски и по-английски. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Две ветки озвучиваются разными дикторами: Автозавотская линия «говорит» мужским голосом, Сормовско-Мещерская – женским. Это для удобства иностранных гостей. По Сормовско-Мещерской линии поезда будут курсировать между станциями «Буревесник» и «Стрелка». Подсказка иностранным гостям чемпионата мира по футболу: к стадиону – на поезде, который «говорит» женским голосом.