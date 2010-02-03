Нижегородский завод не будет отвечать перед работником, которому оторвало петардой кисть

17:25 — 09.02.2017

 Полина Кульбякина


Несчастный случай, произошедший в декабре прошлого года в компании «Нижегородские сорбенты», когда слесарю оторвало кисть руки из-за взрыва самодельной петарды, не был связан с производством. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

В ходе проверки выяснилось, что 54-летний слесарь нижегородского предприятия по своей инициативе решил изготовить в мастерской петарду для празднования Нового года. В процессе работы над «подарочком», он неожиданно взорвался, в результате чего мужчине оторвало кисть и размозжило бедро. Комиссия госинспекции пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.

Однако предприятие всё-таки заплатит штраф в сумме 170 тыс рублей за неполное обеспечение пострадавшего работника средствами индивидуальной защиты.

Теги: Общество

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