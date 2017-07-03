4 июля в 14:00 в театре юного зрителя пройдёт торжественное собрание, посвящённое 90-летию ОАО «Завод имени Г. И. Петровского». В мероприятии примет участие вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона и правительства.

ОАО «Завод имени Г. И. Петровского» работает на оборону страны, обеспечивая вооружённые силы России современными образцами военной техники, и является одним из основных изготовителей бортовых и наземных регистраторов речевой информации («черных ящиков»). Сегодня завод развивает свои традиционные направления: спецтехника для ВМФ, авионика, РПХ (работа промышленного характера). Все выпускаемые в настоящее время специзделия разработаны за последние 10-15 лет коллективом завода или при участии собственного опытного конструкторского бюро, наличие которого обеспечивает проведение разработок на уровне НИОКР.