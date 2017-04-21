Нижегородский телесериал "Имя ему - Легион" отметили на кинофестивале "DetectiveFest"

10:27 — 21.04.2017

 Ольга Севрюгина

Нижегородский телесериал "Имя ему - Легион" отметили на кинофестивале "DetectiveFest"

10:27 — 21.04.2017

 Ольга Севрюгина


Снятый в Нижнем Новгороде телесериал «Имя ему — Легион» получил специальный диплом жюри XIX Международного кинофестиваля «DetectiveFest». Об этом режиссёр фильма, Александр Кондратенко рассказал на своей странице в социальной сети.
В конкурсе участвовали сотни работ со всего мира. В ближайшее время Александр Кондратенко намерен организовать закрытый показ первой серии фильма в Нижнем Новгороде. Статью о съёмках сериала вы можете прочитать здесь.

Теги: Культура

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