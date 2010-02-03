Нижегородский театр комедии издал книгу, посвященную 70-летию театра - «#Комедiя70»

Нижегородский театр комедии издал книгу, посвященную 70-летию театра - «#Комедiя70»

07:33 — 07.02.2017

 Ольга Севрюгина

Нижегородский театр комедии издал книгу, посвященную 70-летию театра -  «#Комедiя70».

Эта история театра в документах, свидетельствах и фотографиях охватывает ровно семьдесят лет — с 16 февраля 1947 года по 16 февраля 2017 года, и рассказывает его путь от театра эстрадных миниатюр до культурного центра. 

В издании опубликовано множество уникальных фотографий, собраны биографии и воспоминания актёров и режиссёров, работавших в театре в разные годы, а также размещены рецензии на спектакли, опубликованные в прессе. Специально для презентации подготовлена мультимедийная выставка документальных фото и видео-материалов

Одним из главных источников материалов для книги стала наша газета, писавшая о театре все эти годы — «Нижегородская правда» («Горьковская коммуна» / «Горьковская правда»). По её архивным публикациям театр смог восстановить репертуар, узнать подробности постановок пятидесятых — шестидесятых годов и другие интересные факты о жизни театра, отраженные журналистами нашей газеты, которую театр по праву назвал партнёром проекта. 

Редактор-составитель и автор текстов книги, руководитель литературно-драматической части театра Анастасия Разгуляева. В презентации примут участие актёры старшего поколения труппы, хранители театральных традиций: Ольга Удалова, Василий Попенков, Валерий и Евгения Кондратьевы, а также директор театра «Комедiя» Дмитрий Коновалов и свидетели истории театра, помогавшие в создании книги: режиссеры Андрей Крутов и Владимир Осьминин, сын одного из первых режиссеров театра — Юрий Лебский.

Теги: Культура

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