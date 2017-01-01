Нижегородский таксист снял с нетрезвой пассажирки золото на 100 тысяч рублей
Нижегородский таксист снял с нетрезвой пассажирки золота на 100 тысяч рублей. Женщина в этот момент спала. Об этом сообщает прокуратура Советского района Нижнего Новгорода.
Таксист стоял у Речного вокзала, когда к нему подошла явно нетрезвая женщина и попросила отвезти на улицу Ивлиева. По дороге попросила остановить у магазина — захотела ещё шампанского. Когда приехали на место, 34-летний таксист увидел, что пассажирка крепко спит. Он снял с неё золотые часы за 40 тысяч рублей, золотой браслет за 60 тысяч, из сумки вытащил телефон и кошелёк с деньгами. Похищенное потянуло в общей сложности на 116,5 тысячи рублей. После этого таксист разбудил женщину, и она, ничего не заметив, ушла домой. Похищенное злоумышленник продал на Московском вокзале за 10 тысяч рублей. Деньги, как сказал следователю, потратил на оплату квартиры. Расследование уголовного дела завершено, теперь мужчину будут судить за кражу.
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