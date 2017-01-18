Нижегородский школьник попал в реанимацию после удара током

11:44 — 17.01.2017

 Юлия Полякова


Нижегородский школьник попал в реанимацию после удара током - подросток залез на крышу электрички. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Трагедия произошла 16 января около 18.40 на станции «Высоково». Взобравшись на крышу электропоезда, следовавшего от станции Варя на Заволжье, 14-летний подросток получил удар током и упал на рельсы. У него обширные ожоги, мальчик лишился правой руки. Врачи проводят реанимационные мероприятия, а следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Теги: Происшествия

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