Нижегородский школьник оказался в больнице после поездки в маршрутке

Поездка для 11-летнего мальчика в маршрутке Т-71 закончилась на больничной койке.

По данным дорожных полицейских, 40-летний водитель ПАЗика при торможении допустил падение юного пассажира.ДТП произошло утром 7 сентября на улице Старая канава, 144.В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области уточнили, пострадавший — учащийся школы, находился без сопровождения взрослых.Пострадавшего с места происшествия доставили в Детскую городскую больницу. Мальчика госпитализировали.