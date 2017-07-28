Нижегородский школьник оказался в больнице после поездки в маршрутке

13:48 — 08.09.2017

 pravda-nn.ru

Нижегородский школьник оказался в больнице после поездки в маршрутке

Автор фото: из архива Нижегородской правды

Нижегородский школьник оказался в больнице после поездки в маршрутке

13:48 — 08.09.2017

 pravda-nn.ru

Поездка для 11-летнего мальчика в маршрутке Т-71 закончилась на больничной койке.


По данным дорожных полицейских, 40-летний водитель ПАЗика при торможении допустил падение юного пассажира.

ДТП произошло утром 7 сентября на улице Старая канава, 144.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области уточнили, пострадавший — учащийся школы, находился без сопровождения взрослых.

Пострадавшего с места происшествия доставили в Детскую городскую больницу. Мальчика госпитализировали.

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