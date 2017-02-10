Нижегородский писатель Захар Прилепин стал политруком батальона спецназа в ДНР

Нижегородский писатель Захар Прилепин стал политруком батальона спецназа в ДНР

11:02 — 13.02.2017

 Александр Шальнов

Нижегородский писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом в ДНР. Об этом сообщает издание Meduza.
«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин.
Захар Прилепин с 2015 года является советником главы ДНР Александра Захарченко. Писатель занимался, в частности, доставкой гуманитарной помощи на восток Украины, напоминает Meduza.io.

Теги: Политика

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