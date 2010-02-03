Нижегородский писатель Захар Прилепин награжден премией правительства России

Всего за 2016 год присуждено шестнадцать премий правительства в области культуры. Они присваиваются как отдельным деятелям культуры, так и творческим коллективам. Все они получат почётных знаки и дипломы лауреатов премии, а также денежное вознаграждение.

Кроме Захара Прилепина, премии получили: актеры и режиссеры фильма «Битва за Севастополь», пианист Денис Мацуев, руководитель коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано» Михаил Турецкий, режиссёр Валерий Фокин, художник Анатолий Любавин, дирижёр Юрий Башмет и другие деятели культуры и искусства.