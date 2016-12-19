Нижегородский оперный певец-тенор Андрей Савельев погиб в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи

Также он работал в театре «Молодая опера» и выступал с концертами с симфоническим оркестром Нижегородской филармонии. Лауреат и дипломант множества конкурсов певческого мастерства в России и за рубежом. В Чувашском государственном академическом театре оперы он исполнил партии Лыкова в опере «Царская невеста» Римского-Корсакова , Альфреда — «Травиата» Верди, Ленского — «Евгений Онегин» Чайковского, Владимира — «Князь Игорь». С 2004 года Андрей Савельев — артист Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

«Нижегородская правда» глубоко скорбит по всем погибшим в авиакатастрофе, унёсшей 92 жизни, и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Выпускник нижегородской консерватории, солист Камерного хора Нижегородского музыкального общества имени Балакирева, нижегородцам он известен своими работами в Нижегородском камерном музыкальном театре имени Степанова (с которым сотрудничал с 1999 года).Там он исполнил партию Хозе в опере Бизе «Кармен».