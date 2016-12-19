Нижегородский оперный певец-тенор Андрей Савельев погиб в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи

Нижегородский оперный певец-тенор Андрей Савельев погиб в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи

09:53 — 26.12.2016

 Ольга Севрюгина

В авиакатастрофе самолёта ТУ-154, который потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря 2016 года, погиб нижегородский оперный певец-тенор Андрей Савельев.
Выпускник нижегородской консерватории, солист Камерного хора Нижегородского музыкального общества имени Балакирева, нижегородцам он известен своими работами в Нижегородском камерном музыкальном театре имени Степанова (с которым сотрудничал с 1999 года).Там он исполнил партию Хозе в опере Бизе «Кармен».
Также он работал в театре «Молодая опера» и выступал с концертами с симфоническим оркестром Нижегородской филармонии. Лауреат и дипломант множества конкурсов певческого мастерства в России и за рубежом. В Чувашском государственном академическом театре оперы он исполнил партии Лыкова в опере «Царская невеста» Римского-Корсакова, Альфреда — «Травиата» Верди, Ленского — «Евгений Онегин» Чайковского, Владимира — «Князь Игорь». С 2004 года Андрей Савельев — артист Ансамбля песни и пляски имени Александрова.
«Нижегородская правда» глубоко скорбит по всем погибшим в авиакатастрофе, унёсшей 92 жизни, и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Теги: Культура

Материалы по теме:

26.12.2016

128 детей из Нижегородской области увидят главную ёлку страны

Поездкой награждены отличники учёбы, победители различных конкурсов, соревнований, олимпиад, активисты детских общественных организаций.

22.12.2016

Новая серия триллера «Район тьмы. Хроники повседневного зла» основана на истории Анатолия Москвина

Напомним, что этот интернет-сериал снимает нижегородский режиссёр Арсений Гончуков.

22.12.2016

Владимир Карпук: «Творчество – бензин»

Он известен нижегородским театралам блестящим исполнением роли Есенина в студенческом спектакле «Есенин. Чёрный человек».

Комментирование данного материала запрещено администрацией.