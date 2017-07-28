Нижегородский минсельхоз: «Каждый год надо распахивать до 50 тыс га ранее не используемых земель»

В 2016 году в Нижегородской области было распахано 30 тысяч гектаров ранее не используемых земель, своей очереди ждут ещё около 600 тыс га. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов намерено ежегодно вводить в оборот по 30-50 тыс га ранее не используемых земель. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

По словам главы минсельхоза Алексея Морозова, в основном речь идёт о землях, которыми собственники по каким-то причинам не занимаются.В этом году было распахано 30 тыс га ранее не используемых земель, и в этом году с них снимают урожай, - сообщил он.Среди предприятий, которые активно вводят в оборот заброшенные земли, - группа «Акрон» в Лукоянове. Оно уже освоило 5 тыс га и планирует освоить ещё 10 тыс. Первый урожай ржи здесь получили год назад при урожайности на треть больше среднероссийской — 30 ц/га против 20 ц/га.Сейчас компания строит производственную базу «Плодородие-Лукоянов», включающую в себя зерносушильные комплексы, крытые тока, склады суммарной мощностью хранения 36 тыс тонн.Чтобы был понятен масштаб, из зерна, которое здесь можно хранить, получится примерно 36 миллионов буханок хлеба. Имея мощности для хранения, производителю не придётся на скорую руку сбывать свежесобранный урожай по демпинговым ценам, которые обычно бывают в сезон. Он может продумать свою торговую политику и заработать больше, направить деньги на собственное развитие и снабжать нижегородцев еще более качественной продукцией, – заявил губернатор Валерий Шанцев, проинспектировав работу предприятия.По словам руководителя департамента по развитию и внедрению агрохимических технологий предприятия ПАО «Акрон» Аркадия Свердлова, под строительство базы они получили практически бесплатный кредит под 2,5% годовых с учетом государственного субсидирования.Мы постоянно чувствуем помощь региональной власти, местного министерства сельского хозяйства. Это, конечно, дорогого стоит. Сейчас мы собираемся строить ещё одну сушилку. По программе нам вернут за нее из областного бюджета 7,5 млн рублей, а всего мы собираемся вложить в комплекс 1 млрд рублей, — пояснил Аркадий Свердлов.