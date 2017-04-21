Пять человек пострадали в ДТП в Павловском районе

10:24 — 21.04.2017

 Юлия Полякова

Пять человек пострадали в ДТП в Павловском районе

10:24 — 21.04.2017

 Юлия Полякова


Пять человек пострадали в ДТП в Павловском районе. Предварительно, автоледи, получившая права год назад, выехала на встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции. 

ДТП произошло 19 апреля на 72-м километре автодороги Нижний Новгород-Касимов. За рулём «Ниссана» была женщина 42 лет. По предварительной информации, она не справилась с управлением. 

Иномарка столкнулась с автомобилем «Соболь». Предполагаемую виновницу ДТП госпитализировали с переломами. Второго водителя после оказания медпомощи отпустили. 

Пострадали и находившиеся в «Соболе» три пассажира: мужчины 28 и 32 лет, 30-летняя женщина. У них ушибы, госпитализация не потребовалась.

Теги: Аварии

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