Пять человек пострадали в ДТП в Павловском районе. Предварительно, автоледи, получившая права год назад, выехала на встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло 19 апреля на 72-м километре автодороги Нижний Новгород-Касимов. За рулём «Ниссана» была женщина 42 лет. По предварительной информации, она не справилась с управлением.

Иномарка столкнулась с автомобилем «Соболь». Предполагаемую виновницу ДТП госпитализировали с переломами. Второго водителя после оказания медпомощи отпустили.

Пострадали и находившиеся в «Соболе» три пассажира: мужчины 28 и 32 лет, 30-летняя женщина. У них ушибы, госпитализация не потребовалась.