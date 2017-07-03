Нижегородский индустриальный кластер пополнился десятью новыми участниками

Десять новых участников вошли в состав Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии. Теперь он насчитывает 50 компаний. Об этом сообщается на сайте Агентства по развитию кластерной политики Нижегородской области.

Новые члены кластера — это ООО «Нижегородский гофрокартонный завод», ООО «АвтоЛИК», ЗАО «Промизоляция», ООО «ЛитПромГарант НН», ООО ЭТК «Алми», ООО «Континент ЭТС», ООО ТД «Айсберг», ООО «Научно-производственное предприятие «РОБОТЭК-НН», ООО «Компания Хома», ООО «ИнвестАвто».Напомним, что Нижегородский индустриальный инновационный кластер в области автомобилестроения и нефтехимии по итогам конкурса, проводимого Минэкономразвития России, является одним из пилотных. Он включён в перечень кластеров, на развитие которых предоставляются субсидии из федерального бюджета. Основные сферы деятельности предприятий-участников – исследования, разработки, производство и продвижение продукции в области нефтехимии и автомобилестроения.