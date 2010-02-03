Нижегородский хоккеист стал чемпионом мира среди юношей

10:01 — 06.02.2017

 Дмитрий Витюгов


Нижегородский хоккеист стал чемпионом мира среди юношей. В составе россиян играл полузащитник нижегородского «Старта-2» Роман Ледянкин. Наша команда сначала выиграла все матчи на предварительной стадии (игры проходили в формате 2 тайма по 30 минут): Эстония – 24:0, Финляндия – 5:1, Норвегия – 10:0, Швеция – 7:2.

А в воскресенье россияне уже в привычном формате 2 тайма по 45 минут в финале ещё раз расправились со шведами – 9:5. Причём, в начале матча наши ребята проигрывали со счётом 0:2.

Добавим, что неделей ранее чемпионами мира в составе юниорской сборной России (игроки до 19 лет) стали «стартовцы» Павел Даданов и Евгений Неронов.

Теги: Спорт

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