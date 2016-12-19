Нижегородский «Форус банк» лишился лицензии

14:15 — 19.12.2016

 Полина Кульбякина


Банк России отозвал лицензию у нижегородского «Форус банка». Об этом сообщается на официальном сайте мегарегулятора.

Как сказано в сообщении Центробанка, данное решение было принято из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. 

«При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые риски. Формируя резервы, кредитная организация утратила значительную часть капитала, а руководители не предприняли должных мер по нормализации деятельности», - говорится в сообщении.

Сегодня мегарегулятор назначил банку временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Поскольку «Форус банк» является участником системы страхования вкладов, все его обязательства по вкладам будут выполнены: вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям, вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

Напомним, что в ноябре «Форус банк» заявил о своём присоединении к базирующему в Санкт-Петербурге Северо-Западному 1 Альянс Банку.

Теги: Экономика

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