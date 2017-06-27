Нижегородский ФК «Олимпиец» завершил предсезонный сбор победой

Футболисты нижегородского «Олимпийца» в своём заключительном контрольном матче на южном сборе обыграли сегодня представителя второго дивизиона клуб «Машук-КМВ» (Пятигорск) на его поле.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте после того, как нападающий волжан Михаил Сорочкин реализовал выход один на один. Он же на 67-й минуте оформил дубль. Удар Владимира Гогберашвили с 11-метровой отметки вратарь «Машука» отбил, но на добивании преуспел Сорочкин.Незадолго до финального свистка игрок «Олимпийца», находящийся на просмотре довёл счёт до крупного. А уже в компенсированное время в составе нижегородцев был удалён Дмитрий Маликов, после чего пятигорцы ударом со штрафного успели забить гол престижа. Итог – 3:1.Напомним, что первый матч в первенстве Футбольной национальной лиге «Олимпиец» проведёт 8 июля против «Авангарда» из Курска. Домашней ареной подопечных Николая Писарева в этом году будет стадион «Химик» в Дзержинске. Стоимость билетов для всех категорий граждан - 50 рублей.