Нижегородский дизайнерский проект выходит на рынок Южной Кореи

14:37 — 21.04.2017

 Олег Папилов

Нижегородский дизайнерский проект выходит на рынок Южной Кореи

14:37 — 21.04.2017

 Олег Папилов


Руководитель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова провела рабочую встречу с делегацией из Южной Кореи во главе с генеральным директором корейского консалтингового центра Шин Кванг-Хи в рамках визита корейских производителей малого и среднего бизнеса в Нижегородскую область. Участники рассмотрели возможности долгосрочных и взаимовыгодных деловых контактов между нижегородскими и корейскими предприятиями.

По словам Ольги Рыхловой, корейская делегация посетила штаб-квартиру проекта нижегородских дизайнеров «Роса» и ознакомились с представленными коллекциями одежды и аксессуаров. Стороны обсудили сотрудничество в области лёгкой промышленности и дизайна, возможности поставок оборудования или изготовление под заказ натуральных тканей с авторским принтом по конкурентоспособным ценам.

В октябре запланирована ознакомительная поездка нижегородских дизайнеров в Южную Корею на предприятия, производящие ткани. Также рассматривается вопрос организации показов нижегородской одежды в странах Юго-Восточной Азии.

Теги: Промышленность

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