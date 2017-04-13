Нижегородский аэропорт запускает регулярные рейсы в Стамбул

13:59 — 17.04.2017

 Полина Кульбякина

Нижегородский аэропорт запускает регулярные рейсы в Стамбул

13:59 — 17.04.2017

 Полина Кульбякина


С мая открываются прямые регулярные рейсы из Международного аэропорта Стригино в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Первый прямой регулярный рейс из Нижнего Новгорода в аэропорт Стамбула имени Ататюрка запланирован на 30 мая. Вылетать борт будет каждые вторник, среду, пятницу и воскресенье в 4:15. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Рейсы из Стамбула – в эти же дни. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus321.

Теги: Транспорт

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