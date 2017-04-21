Нижегородский аэропорт запускает прямые рейсы в Тюмень

12:41 — 21.04.2017

 Полина Кульбякина

Нижегородский аэропорт запускает прямые рейсы в Тюмень

12:41 — 21.04.2017

 Полина Кульбякина


На весь летний период в международном аэропорту Стригино открывается новый прямой рейс по направлению Тюмень – Нижний Новгород – Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю – по вторникам и субботам. Первый прямой вылет из нижегородского аэропорта в аэропорт Тюмени запланирован на 2 мая. В период по 13 мая включительно рейсы будут выполняться по следующему расписанию: вылет из Тюмени, из Нижнего Новгорода – в 09:50. 

С 16 мая по 28 октября 2017 расписание изменится. Вылетать из Тюмени борт будет в 15:30, из нижегородского аэропорта –  в 16:50. Полёты будут осуществляться на  Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 мест.

Теги: Транспорт

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