Нижегородский аэропорт запускает прямые рейсы в Тюмень

На весь летний период в международном аэропорту Стригино открывается новый прямой рейс по направлению Тюмень – Нижний Новгород – Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю – по вторникам и субботам. Первый прямой вылет из нижегородского аэропорта в аэропорт Тюмени запланирован на 2 мая. В период по 13 мая включительно рейсы будут выполняться по следующему расписанию: вылет из Тюмени, из Нижнего Новгорода – в 09:50.

С 16 мая по 28 октября 2017 расписание изменится. Вылетать из Тюмени борт будет в 15:30, из нижегородского аэропорта – в 16:50. Полёты будут осуществляться на Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 мест.