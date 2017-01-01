Нижегородских предпринимателей приглашают на семинар об особенностях ведения бизнеса в Иране
Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в обучающем бизнес-семинаре "Особенности ведения бизнеса в Иране и санкционных странах. Экспорт-импорт, инжиниринг, финансы, логистика, маркетинг», который состоится 2 февраля 2017 г. в ТПП г. Дзержинска Нижегородской области.
В программе семинара: Обзор по реальному товарообороту Россия-Иран. Практика реализации решений Межправительстве
Докладчики: Шаров Александр Михайлович — заместитель руководителя Представительств
Участие в семинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация.
Дата и время проведения: 2 февраля 2017, с11.00-16.00
Регистрация: 7 8313 25-65-02,dztpp@sinn.ru Наталья Александровна Орехова, начальник ВЭСТПП; для иногородних: 7909-164-75-81,1013709@mail.ru Татьяна Кузьминична Сысоева. ГК РусИранЭкспо
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