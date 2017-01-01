Нижегородских предпринимателей приглашают на семинар об особенностях ведения бизнеса в Иране

16:20 — 23.01.2017

 Елисавета Торопова


Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в обучающем бизнес-семинаре "Особенности ведения бизнеса в Иране и санкционных странах. Экспорт-импорт, инжиниринг, финансы, логистика, маркетинг», который состоится 2 февраля 2017 г. в ТПП г. Дзержинска Нижегородской области.

В программе семинара: Обзор по реальному товарообороту Россия-Иран. Практика реализации решений Межправительственной российско-иранской комиссии. Маркетинговые обзоры отраслей Ирана, особенности ведения бизнеса, практические примеры экспорта-импорта, инжиниринг и продажа технологий. А также особенности финансовых расчетов с иранскими партнерами, практика работы с ОАО ЭКСАР и российскими страховыми компаниями, логистика, страхование грузов и транспорта, работа на международных отраслевых выставках и конференциях в Тегеране, организация встреч В2В и др. 

Докладчики: Шаров Александр Михайлович — заместитель руководителя Представительства в Иране ДК ШОС, Президент ГК «РусИранЭкспо»; Рыбаков Александр Эдуардович — Советник Председателя Правления ПАО МАБ «Темпбанк»; Иванов Аркадий Иванович — Директор по развитию ГК «Транс Азия Логистик»; Свешникова Татьяна Александровна — Начальник отдела выставок и маркетинга ГК «РусИранЭкспо»; Боев Эрадж Бегиджонович — Председатель Нижегородской региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов».

Участие в семинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

Дата и время проведения: 2 февраля 2017, с11.00-16.00
Регистрация: 7 8313 25-65-02,dztpp@sinn.ru Наталья Александровна Орехова, начальник ВЭСТПП; для иногородних: 7909-164-75-81,1013709@mail.ru Татьяна Кузьминична Сысоева. ГК РусИранЭкспо

Теги: Бизнес

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