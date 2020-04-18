Нижегородских байкеров научат оказывать первую доврачебную помощь. Акция стартует 20 апреля.

Как сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области, перед началом мотосезона усилия объединяют сотрудники Управления ГИБДД и ГУ МЧС по Нижегородской области: будет организован цикл бесплатных занятий для активистов мотодвижения. Лекции прочтёт врач-травматолог.

В 2016 году в регионе с участием мототехники произошло 474 ДТП, в которых 37 человек погибли и более 500 получили ранения различной тяжести.