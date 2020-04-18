Нижегородских байкеров научат оказывать первую доврачебную помощь
Нижегородских байкеров научат оказывать первую доврачебную помощь
Нижегородских байкеров научат оказывать первую доврачебную помощь. Акция стартует 20 апреля.
Как сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области, перед началом мотосезона усилия объединяют сотрудники Управления ГИБДД и ГУ МЧС по Нижегородской области: будет организован цикл бесплатных занятий для активистов мотодвижения. Лекции прочтёт врач-травматолог.
В 2016 году в регионе с участием мототехники произошло 474 ДТП, в которых 37 человек погибли и более 500 получили ранения различной тяжести.
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