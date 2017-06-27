Нижегородские врачи стали лауреатами всероссийской премии «Призвание»

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с лауреатами главной медицинской премии России «Призвание»: разработчиками онкобиочипа - врачом-онкологом Святославом Зиновьевым, врачами Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Светланой Сметаниной и Натальей Илларионовой, заведующим лабораторией молекулярной биологии и биотехнологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной Олегом Уткиным, заведующей лабораторией клинической цитологии Российского онкологического центра имени Блохина Мариной Савостиковой, а также кардиохирургами специализированной кардиохирургической клинической больницы Александром Медведевым, Виктором Бобером, Дмитрием Лашмановым и Николаем Мельниковым, ставшими лауреатами премии в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, нижегородские специалисты впервые за 16 лет стали лауреатами всероссийской премии.«Я горжусь достижениями наших врачей, потому что они получили премии в таких номинациях, как «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», что показывает высочайший уровень мастерства нижегородских хирургов. А вторую награду получили специалисты в онкологической сфере. Такие прорывные работы скажутся на качестве лечения пациентов», - отметила Ирина Переслегина.Как отмечают в министерстве здравоохранения, «онкобиочип представляет собой пластиковую подложку, разделенную на несколько ячеек. В каждой находятся реагенты, чувствительные к специфическим белкам опухолевых клеток. Первая разработка позволяет оценить уязвимость опухоли молочной железы перед гормональной и таргентной терапией, вторая – факт наличия злокачественного новообразования и его локализацию, в качестве материала используется жидкость из брюшной или плевральной полости. Разработки основаны на реакции взаимодействия антиген-антитело, возникающая флюоресценция служит индикатором состоявшейся реакции, что говорит об отсутствии или наличии опухоли, ее происхождении и характеристиках». Сейчас идет работа над оформлением патента в Японии, Германии, Швейцарии, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.«Для человека биочип – это быстрая диагностика. Срок постановки диагноза - 60 минут. Мы можем, покрасив чип, определить наличие злокачественных опухолей клеток в материале, можем дифференцировать один вид новообразования от другого, т.е. понять рак это или саркома. Также можно определить, насколько эта опухоль злокачественна. Самое главное, что мы хотим - чтобы это обследование было доступно пациенту уже при первом обращении в поликлинику», - отметил врач-онколог Святослав Зиновьев.«Если с технологичной помощью в регионе удалось навести порядок - за последние три года количество случаев оказания высокотехнологичной помощи выросло в 1,7 раза – то в борьбе с онкологией есть куда стремиться. Да, показатели по пятилетней выживаемости онкобольных в регионе выше, чем в среднем по России, но одногодичная летальность, к сожалению, оставляет желать лучшего. Я уже дал поручение областному минздраву выстроить такую систему, чтобы от момента постановки диагноза до начала лечения онкобольных проходило не более 2-3 недель», - подчеркнул глава региона.«Технологические разработки онкологов позволяют сокращать сроки постановки диагноза до 1 дня! Это прорыв. Вот сейчас специалисты закончат регистрацию, клинические испытания, и минздрав развернет эту программу по всей области с использованием телемедицины. Я думаю, что благодаря этой медицинской разработке, врачи смогут продлевать жизнь людям или полностью излечивать от страшной болезни под названием рак», - заявил Валерий Шанцев.По данным регионального минздрава, «кардиологи провели уникальную операцию в условиях искусственного кровообращения по поводу острой массивной тромбоэмболии легочной артерии у беременной пациентки, тем самым была спасена жизнь будущей мамы, которая впоследствии родила здорового малыша». Как отмечают в кардиоцентре, таких случаев зарегистрировано всего 14 в мире и 4 - у нас в Нижегородской области.Кардиохирург Александр Медведев отметил, что «у нас было 4 случая, когда мы оперировали женщин после клинической смерти и оживляли пациентов. А также были пациенты с ишемической болезнью сердца. Большинством, конечно, эти операции расценивается как фантастические, но именно такими операциями и надо заниматься. Это наиболее интересно».В ходе торжественного мероприятия губернатор Валерий Шанцев поздравил специалистов с победой и признанием на всероссийском уровне. В конце встречи глава региона вручил подарки медработникам.