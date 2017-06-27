Нижегородские волонтёры участвуют в Кубке конфедераций по футболу

19 активистов Волонтёрского центра Нижнего Новгорода с 29 мая участвуют в добровольческой программе Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.

Они задействованы в разных её направлениях: «Билетная программа», «Церемонии», «Информационные технологии», «Прибытия и отъезды», «Взаимодействие со СМИ», «Управление волонтёрами». Наибольшее же число нижегородцев включилось в направление «Сервисы для зрителей». Александр Прокудин – первокурсник магистратуры ННГУ имени Н. И. Лобачевского – объяснил, почему предпочёл именно его.– На мой взгляд, на этой позиции в полной мере ощущаешь прелесть футбольного праздника. Благодаря постоянному общению с людьми, разрешению различных ситуаций, практике иностранного языка получаешь неоценимый опыт. При этом из-за постоянного движения и общения необходимо быть выносливым и стрессоустойчивым, – приводит слова Александра министерство спорта Нижегородской области.А Елена Чуманкина – директор Волонтёрского центра чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде – сказала о главной задаче наших земляков в добровольческой программе Кубка конфедераций:– Важна не только непосредственная помощь в организации столь масштабного спортивного события, но и возможность получить невероятный практический опыт. Безусловно, он будет использован при организации турнира в Нижнем Новгороде в следующем году.