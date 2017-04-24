Нижегородские волейболисты завоевали путёвку в высшую лигу «А». АСК (Нижний Новгород) выиграла все 10 матчей финального этапа в высшей лиге «Б» чемпионата России.

Первый тур финала проходил в Тюмени, а второй — в нашем областном центре. Во Дворце спорта «Заречье» АСК с одинаковым счётом 3:0 нанесла поражения «Подмосковью», «Магнитке-Университет» (Магнитогорск), «Владимиру», «Технологу-Белогорье» (Белгород) и «Тюмени». Самой напряжённой стала игра с «Тюменью», состоявшаяся в заключительный день. Для нижегородцев, уже обеспечивших себе переход во вторую по значимости российскую лигу, она ничего не решала, тем не менее они снова взяли верх всухую — 25:20, 25:21, 25:23.

В итоге у АСК — 10 побед в 10 встречах, 29 очков, соотношение выигранных и проигранных партий 30:3. За весь чемпионат, в 40 матчах, подопечные Игоря Шулепова потерпели лишь два поражения, и оба — от «Тюмени» (2:3, 0:3), которая с шестью победами в финальной стадии осталась третьей. На второе место поднялось «Подмосковье» (семь выигрышей). Одинцовская и тюменская команды теперь сыграют в переходном турнире с двумя клубами высшей лиги «А».