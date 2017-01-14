Нижегородские спасатели проведут учения перед крещенскими купаниями. Отработают спасение замёрзших в воде и провалившихся под лёд.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, учения пройдут 13 января в Центре подготовки спасателей. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС по региону проведут замеры толщины льда и исследуют его структуру; спасатели и сотрудники специализированн ой пожарной части подготовят место и распилят лёд для будущей купели, водолазы проверят дно. На втором этапе будет отработаны действия при нештатной ситуации. По легенде учения, одному из погрузившихся в купель стало плохо. Специалисты аварийно-спасате льных подразделений продемонстрируют механизм спасения человека, получившего переохлаждение при погружении в ледяную воду. Третьим этапом учений станет отработка действий по спасению людей при провале под лёд. Всего в учениях будет задействовано 35 человек и 10 единиц техники.

Всего, по данным регионального ГУ МЧС, в Нижегородской области оборудуют 75 купален. Ожидается, что в массовых крещенских купаниях примут участи свыше 33 тысяч человек.