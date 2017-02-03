Нижегородские работодатели должны работникам более 77 миллионов рублей

По состоянию на 1 января 2017 года организации Нижегородской области, не относящиеся к субъектам малого предпринимательс тва, имели задолженность перед своими работниками в размере 77,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Общее число предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, составило 10.