Нижегородские работодатели должны работникам более 77 миллионов рублей
По состоянию на 1 января 2017 года организации Нижегородской области, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, имели задолженность перед своими работниками в размере 77,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.
Общее число предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, составило 10.
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