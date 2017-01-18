Нижегородские предприниматели могут побороться за Национальную премию «Золотой Меркурий»
Дан старт на соискание Национальной премии в области предпринимательс
Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Лауреатам вручаются Дипломы ТПП РФ и памятные медали. И тем, и другим предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг. Выявляет лучших национальный экспертный совет, сформированный из представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышле
Конкурс проводится в два этапа: региональный и отраслевой – завершится до 15 марта 2017 года (проводится
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте ТПП РФ
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