Нижегородские предприниматели могут побороться за Национальную премию «Золотой Меркурий»

Дан старт на соискание Национальной премии в области предпринимательс кой деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2016 года. Участвовать в нём на безвозмездной основе могут российские малые предприятия и предприятия-эксп ортеры. Торжественная церемония вручения премии состоится в День российского предпринимательс тва 26 мая 2017 года в Москве в АО «Экспоцентр»

Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Лауреатам вручаются Дипломы ТПП РФ и памятные медали. И тем, и другим предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг. Выявляет лучших национальный экспертный совет, сформированный из представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышле нных палат, объединений предпринимателей , научных, общественных, коммерческих и других организаций.

Конкурс проводится в два этапа: региональный и отраслевой – завершится до 15 марта 2017 года (проводится территориальными ТПП и объединениями предпринимателей ), федеральный - до 10 апреля 2017 года (проводится ТПП РФ).

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте ТПП РФ