Нижегородские полицейские расскажут о работе по линии Интерпола

12:03 — 19.12.2016

 Александр Шальнов


Нижегородские полицейские расскажут о работе по линии Интерпола. Пресс-конференция состоится 20 декабря (вторник) в 11.00 в ИД «Нижегородская правда» (Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32).

На вопросы журналистов ответят начальник Отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Игорь Зуферович Мусин и оперативный уполномоченный Отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Нижегородской области, лейтенант полиции Ярослав Игоревич Скорина.

Прямую трансляцию мероприятия вы сможете посмотреть на нашей странице в 
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Теги: Криминал

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