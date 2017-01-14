Нижегородские поисковики ищут родных бойца, погибшего в Великую Отечественную войну под Тулой.

Сестра Дмитрия Меркулова жила в Дзержинске. Останки красноармейца поисковики подняли в конце прошлого года у деревни Малёвка. По информации патриотического объединения поисковых отрядов «Щит», боец ушёл на фронт из Калининской области (сейчас Тверская) и числился пропавшим без вести с ноября 1941 года.

У поисковиков есть данные, что сестра бойца Мария Ивановна Меркулова жила в Дзержинске по адресу: улица Гагарина. К поиску родственников погибшего солдата подключилась нижегородская областная поисковая организация «Курган».