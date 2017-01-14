Нижегородские поисковики ищут родных бойца, погибшего в Великую Отечественную войну под Тулой

15:30 — 12.01.2017

 Юлия Полякова


Нижегородские поисковики ищут родных бойца, погибшего в Великую Отечественную войну под Тулой.

Сестра Дмитрия Меркулова жила в Дзержинске. Останки красноармейца поисковики подняли в конце прошлого года у деревни Малёвка. По информации патриотического объединения поисковых отрядов «Щит», боец ушёл на фронт из Калининской области (сейчас Тверская) и числился пропавшим без вести с ноября 1941 года. 

У поисковиков есть данные, что сестра бойца Мария Ивановна Меркулова жила в Дзержинске по адресу: улица Гагарина. К поиску родственников погибшего солдата подключилась нижегородская областная поисковая организация «Курган».

Теги: История

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