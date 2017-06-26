Нижегородские хоккеисты сыграют в память об Александре Рогове
Нижегородские хоккеисты сыграют в память об Александре Рогове
Во Дворце спорта имени Коноваленко пройдёт хоккейный турнир памяти заслуженного тренера России Александра Михайловича Рогова
На автозаводской ледовой арене будут соперничать нижегородская «Чайка», ярославский «Локо», нижнекамский «Реактор» и казанский «Ирбис». «Чайка» встретится 22 августа с «Реактором», 23-го – с «Ирбисом», 25-го – с «Локо». А 26 августа наши хоккеисты сыграют либо в финале, либо в матче за третье место.Напомним, что Александр Михайлович Рогов (1940 – 2012) был серебряным призёром чемпионата СССР 1961 года как нападающий горьковского «Торпедо». Он выступал за команду с 1958 по 1969 год, забросил 68 шайб. После этого много лет работал тренером автозаводской СДЮШОР. Под его руководством росли будущие олимпийские чемпионы Александр Скворцов и Владимир Ковин, чемпион мира Михаил Варнаков.
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