Нижегородские «фронтовики» заставили чиновников ликвидировать свалку на Большой Покровской

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Генеральная уборка» продолжают составлять карту несанкционированных свалок нижегородского региона. Очередную «засечку» фронтовики сделали не абы где а на центральной улице областного центра. Куча, состоящая в основном из старых пакетов с мусором, была обнаружена за кустами рядом с детской площадкой на Большой Покровской.

Представители администрации Нижегородского района не смогли объяснить, откуда взялась эта свалка, что впрочем, не помешало им после обстоятельного разговора с представителями ОНФ всё-таки начать действовать: мусорная куча была ликвидирована к вечеру того же дня.«Что говорить о городских окраинах, если даже в сердце Нижнего Новгорода можно запросто наткнуться на столь нелицеприятные места. Покровка – один из главных прогулочных маршрутов, по которому ежедневно передвигаются не только сами нижегородцы, но и гости нашего города. Что скажут туристы, случайно увидевшие такую кучу? Захотят ли они посетить Нижний ещё раз? Вряд ли... Надеюсь, что данный случай станет уроком районным и городским властям, которые усилят контроль за работой ответственных за уборку улиц организаций», - отметила региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Нижегородской области Анастасия Плужникова.Незаконное складирование мусора серьезная проблема для нашего региога. Ведь на интернет-карте свалок отмечено уже более 200 мест незаконного складирования мусора, более половины из которых расположены на территории областного центра. Тем не менее, ситуация с ликвидацией мусора на Большой Покровской при помощи ОНФ дает надежду на то, что городские власти будут уделять больше внимания на подобные инциденты и продолжат работать над решением данной проблемы.Благо, как говорится, «подвижки есть»: на сетевом ресурсе ОНФ «Интерактивная карта свалок» в Нижегородской области появилось уже более двух десятков зелёных точек, которые свидетельствуют о ликвидации нелегальных скоплений мусора.