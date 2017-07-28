Нижегородские эксперты выберут лучший проект по реконструкции территории «Стрелки»





14 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде стартовал конкурс «Нижегородская Стрелка – градостроительное осмысление важного городского общественного пространства». Конкурс проводится в рамках международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег», где нижегородские эксперты совместно с мировыми архитекторами выберут лучший проект по реконструкции территории «Стрелки».

«Прежде всего, надо поблагодарить губернатора Нижегородской области, потому что именно при его поддержке состоялось это масштабное мероприятие, – заявил президент союза московских архитекторов Николай Шумаков – Более того, Валерий Павлинович назвал тему проведения конкурса – она сегодня очень актуальна».

«Смысл в том, чтобы территория Стрелки не стала «яблоком раздора». Как слияние двух рек Оки и Волги, должна быть выстроена и работа властей с населением, экспертами, общественностью, градозащитниками – без споров и с учетом всех мнений», – сообщил заслуженный архитектор России Олег Рыбин.



Профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова призналась, что не ожидала такого огромного масштаба фестиваля. «Прекрасная идея выбрать Нижний Новгород центром проведения мероприятия. Стрелка – это самое мощное, что есть у нас в городе, она заслуживает международное внимание. Тем более, что у нас сохранились два пакгауза на ее территории с великолепными внутри ажурными конструкциями. Такое красивое кружево не должно находиться внутри скучной оболочки. Я считаю, что их нужно открыть – они очень красиво впишутся в проекты Стрелки. Это актуально с точки зрения туризма, эстетики. Таким образом, мы сохраним большую ценность», – отметила Татьяна Виноградова.



Как сообщают организаторы, на конкурсе представлены 56 проектов, демонстрирующих современный новаторский подход к освоению береговых территорий, от участников из семи разных стран. Имена победителей будут объявлены 16 сентября в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля и вручения наград. Примечательно, что авторы всех представленных проектов зашифрованы, тем самым жюри будут оценивать проекты, не зная имена их создателя. «Перед тем, как начать создавать эскизы мы тщательно изучали историю города и его повседневную жизнь. Сегодня нам показывать свою работу нельзя, но скажу, что основой его содержания является культура и творчество. Мы предлагаем сделать место, где можно проводить время всей семьей, где могут поиграть дети», – рассказал участник конкурса из Сербии Петр Арсич.

Проект Вячеслава Осипова был признан победителем на VI Международном архитектурном фестивале «Эко-Берег», проводимом в Баку. «Как победитель прошлого конкурса, сегодня я должен был быть в жюри, но тема Стрелки мне настолько понравилась, что за три дня до подачи заявок я решил стать участником и сделал проект», – поделился Вячеслав Осипов.



Как отметил член жюри руководитель департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александр Бодриевский, главное требование к конкурсантам – создать пространство для отдыха и досуга горожан не потерять его исторической прелести. «Надеюсь, что этот фестиваль даст новые идеи для обустройства территории Стрелки», – поделился Александр Бодриевский.



Напомним, что по итогам заседания градостроительного совета по развитию территории Стрелки Валерий Шанцев дал поручение разработать проект задания для конкурса. «Конкурс международный, мы понимаем, что будут привлечены самые мощные творческие силы, но, несмотря на это, мы должны сформировать основной посыл. Будут участвовать в том числе специалисты, которые могут не знать ни истории, ни традиций, ни судьбы этого места. Они могут «нарисовать» что угодно, если не будет определенного направления, подготовленного нижегородскими профессионалами с учетом мнения общественности. Проект реконструкции Стрелки значимый, поэтому каждый шаг мы должны обсуждать сообща. Спешки здесь никакой быть не должно», – заявил Валерий Шанцев.

