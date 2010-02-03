Нижегородские атомщики заплатят 240 тысяч за нарушения трудового законодательства
Компании «Трест Росспецэнергомон
В частности, в ходе проверки, проведённой госинспекцией, выяснилось, что руководящий состав кадров не прошел обучение по охране труда. Рабочие предприятия не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а сотрудники, работающие во вредных условиях, не прошли медосмотр. Также в организации выявлены нарушения в части несоблюдения сроков оплаты отпуска и окончательного расчета.
Госинспекция труда выдала генеральный директору предписание об устранении всех выявленных нарушений до 31 марта.
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