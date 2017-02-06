Нижегородские архивы создают базу страхового фонда особо ценных документов
В архивах нижегородской области будет активизирована работа по созданию страхового фонда особо ценных и уникальных архивных документов. Эту инициативу нижегородских архивистов поддержал губернатор Валерий Шанцев,- сообщил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, комментируя работу по созданию территориального страхового фонда особо ценных документов.
Страховой фонд создаётся методом микрографического копирования: изображение с помощью специальных копирующих устройств переносится на микропленку — микрофишу — с сильным уменьшением. Это очень надежная технология и способ сохранения информации с бумажных носителей. Микрофиша может храниться несколько сот лет. Для воспроизведения текста не требуется ничего, кроме увеличителя и направленного потока света. Процесс создания страхового фонда сегодня происходит на трех съемочных аппаратах. Ежегодно сотрудниками лаборатории создается порядка 140–180 тысяч кадров. Если что-то
случится с документом и оригинал будет утерян, то информация будет полностью сохранена на микрофише.
«В нашей области проведение такой работы особенно актуально и необходимо. У нас очень большой архивный фонд, соответственно, много ценных документов, а уникальных, общероссийского значения, — 31 единица хранения, это больше, чем во всех субъектах ПФО вместе взятых, — отметил Борис Пудалов.
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