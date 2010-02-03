Нижегородская студентка погибла, катаясь на «ватрушке»
Нижегородская студентка погибла, катаясь с подругой на «ватрушке». Тюбинг врезался в дерево. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.
Трагедия произошла 6 февраля на откосе Оки недалеко от улицы Тропинина Приокского района областного центра. Предварительно, склон не был предназначен для катания. 20-летняя студентка погибла на месте, её 21-летнюю подругу увезли на «скорой» с травмой головы.
Проводится доследственная проверка.
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