Нижегородская студентка погибла, катаясь на «ватрушке»

Нижегородская студентка погибла, катаясь с подругой на «ватрушке». Тюбинг врезался в дерево. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла 6 февраля на откосе Оки недалеко от улицы Тропинина Приокского района областного центра. Предварительно, склон не был предназначен для катания. 20-летняя студентка погибла на месте, её 21-летнюю подругу увезли на «скорой» с травмой головы.

Проводится доследственная проверка.