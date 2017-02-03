Нижегородская полиция просит сообщать о контрафактных горюче-смазочных материалах. «Горячая» линия по этой теме пройдёт сегодня. Об этом сообщает Главное управление МВД по нижегородской области.

Нижегородцы смогут задать полицейским вопросы, касающиеся контрафакции горюче-смазочных материалов, а также сообщить о местах возможного сбыта такой продукции. В работе «горячей» линии примет участие начальник отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД подполковник Игорь Фионов.

Звонки будут принимать сегодня, 31 января, с 15.00 до 16.00 по телефону 268-55-94.