Нижегородская область вошла в пятерку самых добросовестных регионов в сфере медицинских госзакупок

Нижегородская область вошла в пятерку самых добросовестных российских регионов-лидеров в сфере медицинских госзакупок. Это связано это с тем, что в регионе используется уникальная система закупок, которая полностью соответствует законодательству.

— Мы «закупаем услугу» — тот, кто выиграл на торгах, тот и закупает лекарства, их хранит, и за них отвечает, — подчёркивает кандидат юридических наук Дмитрий Бедняков. — Например, по состоянию на 30 января 2017 года из 11 тысяч 108 рецептов, которые были выписаны для федеральных льготников, у нас в пределах нормативного срока отсрочено всего 217. То есть в результате применения этой схемы решается главная задача — обеспечение лекарствами жителей.

По мнению юриста, это самая лучшая схема обеспечения населения лекарственными препаратами.

Кроме того, такая система закупки лекарств позволяет избежать попадания на рынок некачественных товаров, а также товаров по завышенной цене.

Напомним, в 2015 году Нижегородская область возглавила рейтинг регионов Российской Федерации по наименьшей в стране стоимости закупки основных лекарств.