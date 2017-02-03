Нижегородская область вошла в пятерку самых добросовестных регионов в сфере медицинских госзакупок

09:54 — 03.02.2017

 Алина Малинина


Нижегородская область вошла в пятерку самых добросовестных российских регионов-лидеров в сфере медицинских госзакупок. Это связано это с тем, что в регионе используется уникальная система закупок, которая полностью соответствует законодательству.
— Мы «закупаем услугу» — тот, кто выиграл на торгах, тот и закупает лекарства, их хранит, и за них отвечает, — подчёркивает кандидат юридических наук Дмитрий Бедняков. — Например, по состоянию на 30 января 2017 года из 11 тысяч 108 рецептов, которые были выписаны для федеральных льготников, у нас в пределах нормативного срока отсрочено всего 217. То есть в результате применения этой схемы решается главная задача — обеспечение лекарствами жителей.
По мнению юриста, это самая лучшая схема обеспечения населения лекарственными препаратами.
Кроме того, такая система закупки лекарств позволяет избежать попадания на рынок некачественных товаров, а также товаров по завышенной цене.
Напомним, в 2015 году Нижегородская область возглавила рейтинг регионов Российской Федерации по наименьшей в стране стоимости закупки основных лекарств.

Теги: Общество

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