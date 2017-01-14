Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров по восстановлению леса
Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров по восстановлению леса. Темпы лесовосстановления в регионе в 15 раз выше общероссийского показателя.
По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской области, в 2016 году работы по восстановлению леса в регионе были перевыполнены на 33,7 процентов. Лесовосстановление проведено на площади 14,6 тысяч га. Площадь очагов вредных организмов в регионе по сравнению с 2015 годом снизилась на 41 процентов.
По информации Рослесхоза, кроме Нижегородской области в число регионов-лидеров по лесовосстановлению также вошли Липецкая, Московская, Сахалинская, Тверская, Тамбовская, Ленинградская, Новосибирская области, Республики Башкортостан и Карелия.
Напомним, в 2012 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев утвердил программу «Охрана, защита и воспроизводство лесов в Нижегородской области». Среди основных задач программы — высадка саженцев лесных культур на землях лесного фонда уход за лесными культурами, расчистка горельников.
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