Нижегородская область вошла в десятку лидеров по уровню жизни населения
Нижегородская область вошла в десятку регионов лидеров по уровню жизни населения. Об этом сообщается в ежегодном рейтинге российских регионов, подготовленном журналом «Профиль» по данным Росстата собственных расчетов. В ТОП-10 также вошли Московская область, г. Санкт-Петербур
Как отмечают авторы исследования, «десятка регионов-лидеров по уровню жизни населения за год изменилась почти на треть. Из нее „вылетели“ Мурманская, Калу
Ранее сообщалось, что почти вдвое быстрее российских росли доходы бюджета Нижегородской области за последние 10 лет. Об этом свидетельствует анализ данных Росстата.
По информации службы статистики, с 2005 по 2015 год доходная часть нижегородского бюджета увеличилась, практически, в пять раз (с 26,5 до 124 млрд рублей), а федерального — в два с половиной раза (с 5,1 трлн до 13,6 трлн рублей). При этом доходы столичных регионов Москвы и Санкт-Петербурга за тот же срок возросли в три раза, а соседей Нижегородской области по округу Татарстана, Башкортостана и Самарской области — от 2,6 до 3,2 раз.
Напомним, эксперты оценили бюджетную политику правительства региона как одну из самых эффективных в стране. «Руководству Нижегородской области чаще, чем другим удается, что называется, „пробить“ дополнительные средства из федерального бюджета и грамотно распределить их по самым важным направлениям и регионального, и городского развития. Благодаря этому экономическая ситуация здесь по-прежнему остается лучше, чем в среднем по РФ и в других регионах со схожей структурой экономики», — заявил аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Анатолий Вакуленко.
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