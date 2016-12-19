Нижегородская область вошла в десятку лидеров по уровню жизни населения

Нижегородская область вошла в десятку регионов лидеров по уровню жизни населения. Об этом сообщается в ежегодном рейтинге российских регионов, подготовленном журналом «Профиль» по данным Росстата собственных расчетов. В ТОП-10 также вошли Московская область, г. Санкт-Петербур г, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО — Югра, Белгородская область, Чукотский АО, г. Москва, Магаданская область и Сахалинская область.

Как отмечают авторы исследования, «десятка регионов-лидеров по уровню жизни населения за год изменилась почти на треть. Из нее „вылетели“ Мурманская, Калу жская области и Татарстан, а вошли Нижегородская область, Чукотка и Магадан». «Мурманская область потеряла сразу 11 мест, в основном — по доходам населения, а вслед за этим — и по сбережениям , автомобилям, расходам на отдых. В Татарстане стали больше пить и меньше тратить на организацию отдыха, что и „утянуло“ его вниз на шесть мест. Калуга потеряла всего по чуть-чуть — упали занятость, доходы, стали больше пить и меньше отдыхать „культурно“, выросли бедность и преступность», — отмечают эксперты рейтинга.

Ранее сообщалось, что почти вдвое быстрее российских росли доходы бюджета Нижегородской области за последние 10 лет. Об этом свидетельствует анализ данных Росстата.

По информации службы статистики, с 2005 по 2015 год доходная часть нижегородского бюджета увеличилась, практически, в пять раз (с 26,5 до 124 млрд рублей), а федерального — в два с половиной раза (с 5,1 трлн до 13,6 трлн рублей). При этом доходы столичных регионов Москвы и Санкт-Петербурга за тот же срок возросли в три раза, а соседей Нижегородской области по округу Татарстана, Башкортостана и Самарской области — от 2,6 до 3,2 раз.

Напомним, эксперты оценили бюджетную политику правительства региона как одну из самых эффективных в стране. «Руководству Нижегородской области чаще, чем другим удается, что называется, „пробить“ дополнительные средства из федерального бюджета и грамотно распределить их по самым важным направлениям и регионального, и городского развития. Благодаря этому экономическая ситуация здесь по-прежнему остается лучше, чем в среднем по РФ и в других регионах со схожей структурой экономики», — заявил аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Анатолий Вакуленко.