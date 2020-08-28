Нижегородская область вошла в число лучших для работы регионов России – РИА Рейтинг

Нижегородская область вошла в число лучших для работы регионов России. Об этом сообщило агентство РИА Рейтинг. Регион расположился на 11-м месте рейтинга из 85, обогнав Тульскую и Самарскую области, Башкортостан и Краснодарский край.

При составлении рейтинга исследователи оценивали уровень оплаты труда, условия труда и ёмкость рынка в регионах в динамике с 2014 года. В число лучших, помимо Нижегородской области, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Среди аутсайдеров — Алтай, Ингушетия и Карачаево-Черкесская республика."В 2016 году в российской экономике прослеживалась тенденция к стабилизации. На рынке труда, как одной из ключевых составляющих экономики страны, также были заметны некоторые позитивные моменты. В частности, снизился уровень безработицы, произошел рост заработных плат. Однако при этом увеличилось среднее время поиска работы, коэффициент напряжённости на рынке труда (отношение численности безработных к числу вакансий) остался на прежнем уровне», — прокомментировали результаты авторы рейтинга.Напомним, по данным областного управления службы занятости на 1 августа 2017 года, уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области составил 0,4% от численности рабочей силы. Это более чем вдвое ниже среднего показателя по Приволжскому федеральному округу (0,9%) и почти втрое ниже среднероссийского (1,1%).Ранее Росстат сообщил, что в июле 2017 года средняя зарплата жителей области составила 31,5 тысяч рублей. Это на 7,5% больше по сравнению с июлем 2016 года. Реальная зарплата, по подсчетам специалистов, за это время выросла на 2,3%.