Нижегородская область внедрит институт регионального оператора по обращению с отходами

Нижегородская область сможет успешно внедрить институт регионального оператора по обращению с отходами уже в 2017 году, объявленном Годом экологии. Ведь современные комплексы, построенные в регионе, несут убытки в связи с отсутствием чётких правил работы в отрасли.

Ввести институт регионального оператора в сфере обращения с отходами всё субъекты федерации должны были с 1 января 2017 года. Напомним, в зону ответственности регионального оператора входит весь цикл обращения с отходами на определенной территории — от сбора отходов до устранения незаконных свалок. Оператору утверждается единый тариф, который будет оплачиваться как отдельная коммунальная услуга. Каждый регион должен разработать территориальную схему обращения с отходами, региональную программу, а также выбрать одного или нескольких региональных операторов. Однако выяснилось, что не все регионы готовы к этому, поэтому в конце 2016 года был подписан закон, согласно которому региональные операторы должны заработать не позднее 1 января 2019 года.

По мнению активистов регионального отделения Общенародного фронта, нет никаких объективных причин откладывать создание регионального оператора по обращению с отходами. Ведь территориальная схема обращения с отходами в области уже принята и необходимые региональные нормативные акты также вступили в силу.