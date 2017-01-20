Нижегородская область внедрит институт регионального оператора по обращению с отходами
Ввести институт регионального оператора в сфере обращения с отходами всё субъекты федерации должны были с 1 января 2017 года. Напомним, в зону ответственности регионального оператора входит весь цикл обращения с отходами на определенной территории — от сбора отходов до устранения незаконных свалок. Оператору утверждается единый тариф, который будет оплачиваться как отдельная коммунальная услуга. Каждый регион должен разработать территориальную схему обращения с отходами, региональную программу, а также выбрать одного или нескольких региональных операторов. Однако выяснилось, что не все регионы готовы к этому, поэтому в конце 2016 года был подписан закон, согласно которому региональные операторы должны заработать не позднее 1 января 2019 года.
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